Радио КБР 11.00 rus – 2021.01.27

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.01.27

— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 89-рэ къахутащ

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Радио КБР 13.00 bal – 2021.01.27

— Юрий Чайканы башчылыгъында коронавирус бла байламлы санитар-эпидемиология болумгъа жораланган кенгеш ётгенди

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Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2021.01.27

— Юрий Чайка провел совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в СКФО

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Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2021.01.27

— Налшык дэт ет1уанэ къалэ сымаджэщымрэ республикэ сабий клиникэ сымаджэщымрэ коронавирус зыпкърытхэр щ1агъэк1ыжмэ а 1уэхущ1ап1эхэр дезинфекцэ ящ1ыжынущ

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.01.27

— Юрий Чайканы башчылыгъында коронавирус бла байламлы санитар-эпидемиология болумгъа жораланган кенгеш ётгенди

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