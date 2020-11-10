Радио КБР 11.00 rus – 2020.11.10

— Казбек Коков поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником— 83 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Андреева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Кабардино-Балкария отмечает 120 лет со дня рождения Али Шогенцукова. (ЗАПИСЬ: Э.Маремукова, специалист пресс-службы министерства культуры КБР).— Победителей «Большой перемены» поздравил министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР. (ЗАПИСЬ: А.Езаов, министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР).