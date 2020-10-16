Радио КБР 11.00 rus – 2020.10.16

— Количество заразившихся коронавирусом за сутки в России впервые превысило 15 тысяч— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел рабочую встречу с руководством госпиталей особо опасных инфекций республики.(Глава КБР К.Коков.)— Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают завершить рекультивацию хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината.( Министр природных ресурсов и экологии КБР И. Шаваев.)— В Нальчике с четвертого этажа академии творчества «Солнечный город» выпал ученик шестого класса. (Руководитель пресс-службы Минпросвещения, науки и по делам молодежи КБР Т. Арамисов.)