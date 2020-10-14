Радио КБР 11.00 rus – 2020.10.14

— Казбек Коков провел заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике. (Глава КБР К.Коков.)— Глава КБР принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета.( Председатель Национального антитеррористического комитета, Директор ФСБ России А. Бортников.)— В эти минуты в ТРЦ в Нальчике проходят пожарно- тактические учения. (Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР К. Беров.)