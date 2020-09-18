Радио КБР 11.00 rus – 2020.09.18
— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в селекторном совещании под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
— Казбек Коков принял участие в открытии Академии спорта «Пять Колец» в Нальчике. (Глава КБР К.Коков)
— 43 случая заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)

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Радио КБР 11.00 kab – 2020.09.18

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэу Казбек онлайн жыпхъэм иту хэтащ УФ-м и вице премьер Хуснули Марат иригъэк1уэк1а урысейпсо зэ1ущ1эм

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Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2020.09.18

— Казбек Коков Къашхатауда спорткомплексни ачылыууна аталгъан къууанчха къатышханды

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus – 2020.09.18

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в селекторном совещании под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина

Подробнее