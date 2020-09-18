Радио КБР 11.00 rus – 2020.09.18

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в селекторном совещании под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина— Казбек Коков принял участие в открытии Академии спорта «Пять Колец» в Нальчике. (Глава КБР К.Коков)— 43 случая заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)