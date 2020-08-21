Радио КБР 11.00 rus – 2020.08.21

— 16 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.— Сегодня второй день Международной Выставки «PRОяблоко2020». (ЗАПИСЬ: С.Чеботарев, руководитель секретариата заместителя председателя Совета Безопасности России).— В КБР продолжает расти интерес к индивидуальным инвестиционным счетам.( Заместитель управляющего Отделением-НБ КБР Р. Балаев.)— Сегодня в Нальчике начнется фестиваль городской культуры. (ЗАПИСЬ: Б.Халилов, куратор музыкального направления фестиваля).