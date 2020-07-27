Радио КБР 11.00 rus – 2020.07.27

— Глава КБР провел выездное совещание по вопросам развития животноводства региона— За сутки в КБР подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С.Балаева.).— Госпиталь особо опасных инфекций в Анзорее закрыли.— Сегодня сотрудники МЧС России подняли флаг 30-летия МЧС России на Эльбрус . (Пресс-секретарь ГУМЧСпо КБР А. Гулиева.)