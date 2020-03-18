Радио КБР 11.00 rus – 2020.03.18

— Заболеваемость гриппом и ОРВИ в КБР не превышает эпидемических порогов.(ЗАПИСЬ: З.Жамборова, ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по КБР).— В КБР говорили о производственном травматизме. (ЗАПИСЬ: В.Корж, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда РФ).— В КБР появится завод по производству железобетонных изделий.— Металлические ограждения вдоль нальчикских дорог заменят кустарниками. (ЗАПИСЬ: О.Шухостанова, директор института развития города «Платформа»).