Радио КБР 11.00 rus – 2020.03.18
— Заболеваемость гриппом и ОРВИ в КБР не превышает эпидемических порогов. (ЗАПИСЬ: З.Жамборова, ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по КБР).
— В КБР говорили о производственном травматизме. (ЗАПИСЬ: В.Корж, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда РФ).
— В КБР появится завод по производству железобетонных изделий.
— Металлические ограждения вдоль нальчикских дорог заменят кустарниками. (ЗАПИСЬ: О.Шухостанова, директор института развития города «Платформа»).