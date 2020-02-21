Радио КБР 11.00 rus – 2020.02.21

— Сегодня в КБГУ состоится торжественная встреча с ветеранами.(ЗАПИСЬ: Ю.Чайка, полномочный представитель Президента РФ в СКФО).— В КБР завершается капитальный ремонт домов, начатый в прошлом году. (ЗАПИСЬ: А.Шогенов, руководитель Фонда регионального оператора по капремонту в многоквартирных домах КБР).— Фонд социального страхования РФ по КБР начал реализацию концепции «Нулевого травматизма». (ЗАПИСЬ: В.Корж, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда РФ).