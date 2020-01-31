Радио КБР 11.00 rus – 2020.01.31

— В Нальчике состоялись общественные слушания по обсуждению положений Послания Президента России Федеральному собранию. (ЗАПИСЬ: Х.Сохроков, член рабочей группы от КБР).— Таймураз Ахохов принял участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления.— О «Культуре безопасного труда и эффективных стратегиях профилактики» говорят в эти минуты в Нальчике. (ЗАПИСЬ: М.Хубиев, заместитель председателя Правительства КБР).— Расписание движения между железнодорожными станциями «Минводы» и «Нальчик» изменится с 1-го февраля.— Сегодня Аскер Бербеков встретиться с молодежью КБР.