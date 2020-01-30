Радио КБР 11.00 rus – 2020.01.30

— Сегодня в прошло очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Республики.(Председатель Комитета Парламента КБР по контролю и регламенту Е.Кансаева.)— С начала года в России появится электронная трудовая книжка. (Начальник отдела Персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями ГУ ОПФР по КБР Р. Дугужева.)— В Фонде культуры КБР открылась выставка живописных работ Игоря Наседкина посвященная 85-летию художника.( Пресс-секретарь Союза художников в КБР Ж.Канукоева.)— В КБНЦ РАН обсудили археологический проект.