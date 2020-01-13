Радио КБР 11.00 rus — 2020.01.13
— Сегодня День российской печати. Глава КБР поздравил журналистов.
— В КБР планируют построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов.( Председатель Правительства КБР:А .Мусуков .)
— В кадастровой палате поменялись банковские реквизиты.( Начальник межрайонного отдела Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :Ф. Боттаева.)
— Годовщину вхождения Балкарии в состав Российского государства отметили праздничным концертом.
— Фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в Калифорнии.
— Профессионалы из КБР выступают на олимпиаде.