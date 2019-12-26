Радио КБР 11.00 rus — 2019.12.26
— Казбек Коков провел совместное заседание Совета по инвестициям и предпринимательству. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).
— Молодые семьи КБР смогут приобрести жилье по госпрограмме.
— Глава КБР встретился с ведущими специалистами федеральных медицинских центров.
— Более 30 бывших госслужащих привлечено к административной ответственности в этом году. (ЗАПИСЬ: Т.Созаев, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры КБР).

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Радио

Радио КБР 11.00 kab — 2019.12.26

— КъБ-м и унафэщ1ым деж инвестицэхэмрэ хьэрычэт 1уэхухэмк1э щы1э эксперт советым и зэ1у1щэ ек1уэк1ащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal — 2019.12.26

— Казбек Коков Россейни баш нейрохирургу,академик Владимир Крылов бла тюбешгенди.

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Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus — 2019.12.26

— Казбек Коков провел совместное заседание Совета по инвестициям и предпринимательству.

Подробнее