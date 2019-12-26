Радио КБР 11.00 rus — 2019.12.26

— Казбек Коков провел совместное заседание Совета по инвестициям и предпринимательству.(ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— Молодые семьи КБР смогут приобрести жилье по госпрограмме.— Глава КБР встретился с ведущими специалистами федеральных медицинских центров.— Более 30 бывших госслужащих привлечено к административной ответственности в этом году. (ЗАПИСЬ: Т.Созаев, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры КБР).