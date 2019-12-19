Радио КБР 11.00 rus — 2019.12.19
— Сегодня Президент России Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию.
— Эвакуационная комиссия КБР подвела итоги.( ведущий специалист-эксперт пресс-службы ГУ МЧС России по КБР :А. Гулиева)
— В эти минуты В Республиканской Кадастровой палате действует телефон горячей линии .(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :О. Вороков.)
— С 2020 года исключено применение ЕНВД и ПСН при реализации маркированных товаров.( Зам. начальника отдела регистрации, учета и работы налогоплательщиками УФНС России по КБР: Ф.Афаунова.)

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 kab — 2019.12.19

— Дакъикъэ бжыгъэ дэк1мэ щ1идзэнущ УФ-м и Президент Путин Владимир журналистхэм пресс-конференц щадригъэк1уэк1 1уэхугъуэшхуэм.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 bal — 2019.12.19

— Казбек Коков наркотиклеге къажау къырал комитетни жыйылыууна къатышханды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 11.00 rus — 2019.12.19

— Сегодня Президент России Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию.

Подробнее