Радио КБР 11.00 rus — 2019.12.19

— Сегодня Президент России Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию.— Эвакуационная комиссия КБР подвела итоги.( ведущий специалист-эксперт пресс-службы ГУ МЧС России по КБР :А. Гулиева)— В эти минуты В Республиканской Кадастровой палате действует телефон горячей линии .(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР :О. Вороков.)— С 2020 года исключено применение ЕНВД и ПСН при реализации маркированных товаров.( Зам. начальника отдела регистрации, учета и работы налогоплательщиками УФНС России по КБР: Ф.Афаунова.)