Радио КБР 11.00 rus — 2019.12.06

— В Нальчике Глава КБР Казбек Коков провел «контрольный час» с руководством и членами правительства республики.— Пяти регионам СКФО выделят гранты за эффективную работу власти.— В Парламенте КБР говорили о реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательстве (Заместитель министра экономического развития КБР :Х. Тимижев.)— В Кабардино-Балкарию поступили тридцать девять новых школьных автобусов.— Всероссийская государственная телерадиокомпания запустила новый круглосуточный канал – «Кавказ 24».( Директор ГТРК «Кабардино-Балкария»: Л. Казанчева.)