Радио КБР 11.00 rus — 2019.12.06
— В Нальчике Глава КБР Казбек Коков провел «контрольный час» с руководством и членами правительства республики.
— Пяти регионам СКФО выделят гранты за эффективную работу власти.
— В Парламенте КБР говорили о реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательстве (Заместитель министра экономического развития КБР :Х. Тимижев.)
— В Кабардино-Балкарию поступили тридцать девять новых школьных автобусов.
— Всероссийская государственная телерадиокомпания запустила новый круглосуточный канал – «Кавказ 24».( Директор ГТРК «Кабардино-Балкария»: Л. Казанчева.)

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Радио КБР 13.00 kab — 2019.12.06

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек Правительствэм и зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ лъэпкъ проектхэм теухуауэ.

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Радио КБР 13.00 bal — 2019.12.06

— КъМ-ны башчысында миллет проектлени сюзгендиле.

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Радио КБР 13.00 rus — 2019.12.06

— Сегодня состоялось очередное заседание Правительства КБР.

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