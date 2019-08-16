Радио КБР 11.00 rus – 2019.08.16

— Международная летняя школа «Корни дружбы наших народов — в нашей истории» с участием молодежи из пяти стран стартовала в Кабардино-Балкарии.( Советник главы КБР Н. Емузова.).— Третий авто-мото туристический фестиваль «Седьмая скорость» соберет сегодня в Нальчике гостей со всех регионов Северного Кавказа.(Организатор :Т.Байсиев.).— Отеделение Центрального Банка России по КБР предупреждает о новых видах телефоного мошенничества .(Заместитель управляющего отделением Банка России по КБР : Р.Балаев.).