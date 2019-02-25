Радио КБР 11.00 rus — 2019.02.25

— Зольский район отметил 95-летие со дня образования.— Очередные массовые проверки пассажирского транспорта проходят сегодня в Кабардино-Балкарии.(Государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР:И. Алчагирова)— До 1 марта Дачники могут предоставить необходимые документы право собственности в упрощённой форме.(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР: О. Ворокова.)— В международном аэропорту «Нальчик» в прошлом году пассажиропоток снизился почти наполовину.