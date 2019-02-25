Радио КБР 11.00 rus — 2019.02.25
— Зольский район отметил 95-летие со дня образования.
— Очередные массовые проверки пассажирского транспорта проходят сегодня в Кабардино-Балкарии.(Государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР:И. Алчагирова)
— До 1 марта Дачники могут предоставить необходимые документы право собственности в упрощённой форме.
(Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра КБР: О. Ворокова.)
— В международном аэропорту «Нальчик» в прошлом году пассажиропоток снизился почти наполовину.

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Радио КБР 13.00 kab — 2019.02.25

— 115 дивизием и ц1эк1э щы1э Налшык къалэ отрядым хэтхэм щ1апщытык1ащ зауэ гуащ1эхэр щек1уэк1а щ1ып1эхэр.

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Радио КБР 13.00 rus — 2019.02.25

— КБР представит Ростуризму два проекта создания туркластеров.

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Радио КБР 11.00 kab — 2019.02.25

— Дзэлыкъуэ куейм и бжыгъэ хъурейр зэрагъэлъэп1ар.

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