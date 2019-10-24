Радио КБР 11.00 kab — 2019.10.24
— КъБ-м и мэкъумэшыщ1эхэр Казахъстаным щек1уэк1ыну дунейпсо агрогъэлъэгъуэныгъэм хэтынущ.
— КъБ-м и щ1эныгъэ центрым и 1эщ1агъэл1хэм Сколково щек1уэк1а «Инновацэ зэ1ухахэр» къэрал зэхуаку форумым я зэф1эк1 щагъэлъэгъуащ.
— Ноябрым и 1-м Урысейм щек1уэк1ыну этнографиямк1э диктантым КъБ-ри хэтынущ.
— Гъуэгу шынагъуэншэхэр проектым ипкъ итк1э мы зэманым ирихьэл1эу КъБ-м объект 19-м гъуэгу хозяйтсвэм и лэжьак1уэхэр щолажьэ.
— КъБ-м балъкъэр ищхъэрэ ГЭС-мрэ урысейм бдзэжьей ещэнымк1э и къухьэп1э-каспийскэ щ1ыналъэ управленэмрэ зэщ1ыгъуу Шэрэджыпсым каспий лосос бдзэжьей л1эужьыгъуэу мин 96 хаут1ыпщхьащ.
— Темыркъан Юрий и ц1эр зезыхьэ симфоническэ макъамэмк1э дунейпсо фестиваль КъБ-м щок1уэк1.