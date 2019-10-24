Радио КБР 11.00 kab — 2019.10.24

— КъБ-м и мэкъумэшыщ1эхэр Казахъстаным щек1уэк1ыну дунейпсо агрогъэлъэгъуэныгъэм хэтынущ.— КъБ-м и щ1эныгъэ центрым и 1эщ1агъэл1хэм Сколково щек1уэк1а «Инновацэ зэ1ухахэр» къэрал зэхуаку форумым я зэф1эк1 щагъэлъэгъуащ.— Ноябрым и 1-м Урысейм щек1уэк1ыну этнографиямк1э диктантым КъБ-ри хэтынущ.— Гъуэгу шынагъуэншэхэр проектым ипкъ итк1э мы зэманым ирихьэл1эу КъБ-м объект 19-м гъуэгу хозяйтсвэм и лэжьак1уэхэр щолажьэ.— КъБ-м балъкъэр ищхъэрэ ГЭС-мрэ урысейм бдзэжьей ещэнымк1э и къухьэп1э-каспийскэ щ1ыналъэ управленэмрэ зэщ1ыгъуу Шэрэджыпсым каспий лосос бдзэжьей л1эужьыгъуэу мин 96 хаут1ыпщхьащ.— Темыркъан Юрий и ц1эр зезыхьэ симфоническэ макъамэмк1э дунейпсо фестиваль КъБ-м щок1уэк1.