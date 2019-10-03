Радио КБР 11.00 kab — 2019.10.03

— Мы дакъикъэхэм КъБ-м и Правительствэм и унэм щок1уэк1 щ1ыналъэ и унафэщ1ыр хихыным теухуа Парламентым и зэ1у1щ1э.— КъБ-м Россельхоз банкым и къудамэу щы1эм ит кредитхэр нэхъыбэ ищ1ащ.— КъБ-м и ц1ыхубэ тхак1уэ усак1уэ, Къэбэрдей литературэм и классикэ лъабжьэр зыгъэт1ылъа, РСФСР-м и къэрал премием и лауреат, социалист лэжьыгъэм и л1ыхъужь, СССР-м и литературэ фондым и тхьэмадэу лэжьа романибл, усэ сборникый 9 зи 1эдакъэ къыщ1эк1а к1ыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ зэрырикъур 1этауэ республикэм Октябрым и 10-м щагъэлъэп1энущ.— КъБ-м и спортсменкэ ц1эры1уэ Ласицкене-Кучина Мария лъэгагъым щхьэпрылъынымк1э гъэмахуэ дунейпсо зэпеуэм ещанэу щытек1уащ.