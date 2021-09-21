Радио КБР 11.00 kab – 2021.09.21
— Перьм къыщыхъуа насыпыншагъэм хэк1уэдахэм хуэгузэващ КъБм и л1ыщхьэ К1уэк1уэ Казбек.
— Мэзкуу щы1э кинотеатр Пионерым сентябрым и 21, 22 махуэхэм КъБ-м щыщ кинорежиссерхэм я фильмхэр щагъэлъэгъуэнущ.
— Мы махуэхэм КЪБКъУ-м 1уащхьэмахуэ лъапэ щи1э хэщ1ап1эм медицинэмк1э дунейпсо конференц щек1уэк1ащ.
— КъБ-м и россельхозбанкым мы илъэсыр къызэрихьэрэ щ1ыналъэм и мэкъумэшыщ1эхэм льготэ зи1э кредиту милуан 393-м щ1игъу яхуиут1ыпщащ губгъуэ лэжьыгъэхэр и чэзууу зэф1агъэк1ын папщ1э.
— «Машыкъуэ 2021» щ1алэгъуалэм форумым хэтыну хуейхэм я заявкэхэр ят хъунущ.