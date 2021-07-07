Радио КБР 11.00 kab – 2021.07.07
— Тырныауз и деж вольфрам-молибден къыщыщIахыу зэтеублэжыным къэралыр йолэжь.
— Щ1ыналъэм щыщы1э эпидемиологие щытык1эм теухуауэ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.
— Нобэ хуэдэ махуэм илъэс 50 и пэк1э СССР-м и Литфондым и тхьэмадэу ягъэувауэ щытащ КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ КIыщокъуэ Алим. (ХьэкIуащэ Андрей – филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор).
— Сурэтыщ1 щ1алэгъуалэм я лэжьыгъэхэр утыку къыщрахьэну гъэлъэгъуэныгъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музейм нобэ къыщызэ1уахынущ.