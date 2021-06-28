Радио КБР 11.00 kab – 2021.06.28

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек школыр къэзыух ныбжьыщ1эхэм хъуэхъу псалъэк1э зыхуигъэзащ— УФ-м и Президент Путин Владимир ц1ыхухэм я упщ1эхэм жэуап щрит линие зэ1уха июным и 30-м щы1энущ.— КъБ-м и едажп1э нэхъыщхьэхэм бюджет ахъшэк1э еджэну къащтэ абитуриентхэм я бжыгъэм къыхэхъуащ.— КъБ-м и спортсмнкэ ц1ыры1уэ лъэгагъым щхьэпрылъынымк1э дунейпсом щэнейрэ и чемпионкэ хъуа Ласицкене Мария Токио щек1уэк1ыну Олимп джэгухэм Урысейм и командэ къыхэхам хэту к1уэнущ.