Радио КБР 11.00 kab – 2021.05.26
— Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ Советым и зэIущIэ иригъэкIуэкIащ КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
— Хьэрычэт 1уэхум пэрытхэм я Урысейпсо махуэм ирихьэл1эу КъБКъУ-м щ1эныгъэ-практикэ конференц мы дакъикъэхэм щок1уэк1.
— И ныбжьыр илъэс 74-м иту дунейм ехыжащ талантышхуэ зыбгъэдэлъа, КъБ-р, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ артист Мэремыкъуэ Хъусен.
— КъБ-м и ц1ыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат, апхуэдэуи «Клевер квартет» гупыр, КъБ-м щ1ыхь зи1э и артист Бэрбэч Аскер зыхэтыну концерт Налшык щек1уэк1ынущ.