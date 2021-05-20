Радио КБР 11.00 kab – 2021.05.20
— Ди республикэм нобэ щек1уэк1ыну 1уэхугъуэ нэхъыщхьэхэм теухуауэ.
— Адыгэхэм я фэеплъ махуэм теухуауэ Кенжэ дэт щэнхабзэмк1э унэм щрагъэк1уэк1ыну 1уэхугъуэр. (Щоджэн Алим- Кенжэ дэт щэнхабзэмк1э унэм и лэжьак1уэ).
— Налшык Идарым и уэрамым гъущ1гъуэгу зэпрык1ып1эм и деж ремонт лэжьыгъэхэр щрагъэк1уэк1.
— ЩIыналъэ, Урысейпсо олимпиадэхэм къыщыхэжанык1а, щытек1уахэр щагъэлъап1э зэ1ущ1э нобэ щы1энущ.
— «Къуажэхэм зегъэужьын» къэрал программэм ипкъ итк1э ремонт лэжьыгъэ ек1уэк1хэм теухуауэ.