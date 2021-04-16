Радио КБР 11.00 kab – 2021.04.16

— КъБ-м и Парламентым зэ1ущ1э щек1уэк1ащ— Ди республикэм вакцинацэм къыщыпещэ.— Нобэ ГИБДД-м и лэжьак1уэхэм рейд ирагъэк1уэк1ынущ.— Къуэк1ып1э музейм и Кавказ_ищхъэрэ къудамэу Майкъуапэ щы1эм нобэ арджэныщ1 Мазло Руслан и лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ къыщызы1уахынущ.— Къалэ к1уэц1хэр зэ1узэпэщ щ1ын программэм Дзэлыкъуэ куейм хыхьэ жылагъуэхэри хэхуащ.— Май куейм и унафэщ1 Саенко Татьяна районым и къуажэ администрацэхэм я тхьэмадэхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ лъэпкъ проектхэр, къэрал программэхэр куейм зэрыщагъэзащ1эм теухуауэ.— «Автомобиль гъуэгу шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Ислъэмей жылагъуэм к1уэц1рык1 Уетым и ц1эк1э уэрамым щыщ 1ыхьэ ремонт ящ1ынущ.— Шэджэм районым и мэкъумэшыщ1эхэм гъатхасэр щ1ыуэ гектар мини 10-рэ 941-м трасэну я мурадщ.