Радио КБР 11.00 kab – 2021.03.09

— Илъэс 77-рэ и пэк1э балъкъэр лъэпкъыр Азие Курыт республикэхэм зэрырашауэ щытам теухуа фэеплъ 1уэхугъуэхэр мы махуэхэм ди республикэм щызэхэтщ— Зэрыс лъахэм ирагъэк1ахэм я нэгу щ1эк1ахэм теухуауэ. (Суйдимов Рашид – Щхьэлыкъуэ жылагъуэм щыпсэу, зи адэр 1944 гъэм Азие Курыт республикэхэм ирашахэм ящыщ).— Балъкъэр лъэпкъым я фэеплъ махуэм хуэгъэза гъэлъэгъуэныгъэ Налшык дэт Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музейм нобэ къыщызэ1уахынущ.— КъБ-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек цIыхубзхэм я махуэшхуэмкIэ щхьэхуэу ехъуэхъуащ коронавирус уз зэрыцIалэ къызэуэлIахэм щеIэзэ сымаджэщхэм щылажьэ бзылъхугъэхэм.— КъБ-м егъэджэныгъэмкIэ щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Езауэ Анзор зыщигъэгъуэзащ республикэм щIэуэ щащI курыт еджапIэхэм я ухуэныгъэр здынэсам.