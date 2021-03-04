Радио КБР 11.00 kab – 2021.03.04
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек зэ1ущ1э куей тхьэмадэхэм ядригъэк1уэк1ащ лъэпкъ проектхэм теухуауэ.
— Балъкъэр лъэпкъыр щ1ыналъэм зэрырахурэ 77 зэрырикъум теухуа зэ1ущ1эхэр ек1уэк1ынущ.
— Пенсэ к1уэну илъэсит1 ф1эк1а къэмынэжамэ, ц1ыхур мылажьэмэ пенсэ нэхъ жьыуэ ягъэк1уэнущ, — дегъащ1э Пенсэ фондым. Июньм и 1м щегъэжьауэ Налшыч-Новороссийск маф1эгум лэжьэн щ1идзэнущ.
— Бэлагъы Къантемыр и ещанэ фильмыр КъБм щытрихынущ.
— Иджырей технологиехэм елэжь «Хьуауей» компаниям и КъБКъУм и студентхэм и сертификатхэр къахьащ.