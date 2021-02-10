Радио КБР 11.00 kab – 2021.02.10

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек лэжьыгъэ 1уэхук1э 1ущ1ащ республикэм финансхэмк1э и министр Лисун Еленэ— УФСИН-ым и къудамэу КъБ-м щы1эм 2020 гъэм зэф1агъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж зэ1ущ1э щек1уэк1ащ. (Къуэдз Асият – УФСИН-ым и къудамэу КъБ-м щы1эм и инспектор).— УФ-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, КъБАССР-м телевидениемрэ радиомк1э комитетым и тхьэмадэу лэжьа Къуэ1уфэ Хьэчим къызэралъхурэ нобэ илъэс 81-рэ ирокъу.— Урыс усак1уэшхуэ Пушкин Александр нобэ и фэеплъ махуэщ.