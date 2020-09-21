Радио КБР 11.00 kab – 2020.09.21

— Сентябрым и 20-м адыгэу дунейпсом тетым ягъэлъап1э адыгэм и махуэр— Адыгэм и махуэм ирихьэл1эу КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек дунейпсом адыгэ хасэм и Тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэут1ий 1ущ1ащ.Иужьрей жэщ-махуэм КОВИД-19 вирусыр къеуэл1ауэ иджыри ц1ыху 42 къахутащ.— Роспотребнадзорым и къудамэу КъБ-м щы1эм ц1ыхубэм ягу къегъэк1ыж пыхусыхур къапкърымыхьэн щхьэк1э и чэзууэ прививкэхэр ящ1ыну.— Сочи щек1уэк1а атлетикэ псынщ1эмк1э Урысейм и чемпионатым ди КъБ-м щыщ спортсменхэм дыщэ медалищ къыщахьащ.