Радио КБР 11.00 kab – 2020.03.23

— Короновирусыр зи1эу республикэм ц1ыхуит1 къыщахутащ.— Коронавирус уз зэрыц1алэм зимыубгъун щхьэк1э республикэм къыщзрагъэпэща оперативнэ штаб 1эхугъуэм и нэ1э тригъэтщ.— Къыщынэмыщ1ауэ хамэ къэрал къик1ыжа, урысейм и нэгъуэщ1 щ1ыналъэ къик1ыжу къэзыгъэзэжахэр роспотребнадзорым фыкъыхураджэ оперативнэ штабым и чэзууэ хъыбар евгъэщ1эну.— Ек1уэк1 профилактикэ лэжьыгъэхэм хиубыдэу Китайм маскэ милуан 25-м щ1игъу кърашащ.— Роспотребнадзорым хъыбар дызэригъащ1эмк1э Короновирусым и вакцинэ.