Радио КБР 07.10 rus – 2021.10.08

— В Кабардино-Балкарии стартует второй этап Всероссийскогоконкурса «Народный участковый».— В Национальном музее Кабардино-Балкарии продолжает работу выставка «Старый Нальчик.— Сегодня, в Национальном музее КБР покажут «Синдром любви». (АМИНА БАДРАКОВА- начальник отдела профилактики безнадзорных и несовершеннолетних детей Центра труда,занятости и социальной защиты г. Нальчика.— Любителям балкарских хычинов- в 11:00 у Малых Чегемских водопадов, все на республиканский фестиваль.