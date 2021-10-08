Радио КБР 07.10 rus – 2021.10.08
— В Кабардино-Балкарии стартует второй этап Всероссийского
конкурса «Народный участковый».
— В Национальном музее Кабардино-Балкарии продолжает работу выставка «Старый Нальчик.
— Сегодня, в Национальном музее КБР покажут «Синдром любви». (АМИНА БАДРАКОВА- начальник отдела профилактики безнадзорных и несовершеннолетних детей Центра труда,
занятости и социальной защиты г. Нальчика.
— Любителям балкарских хычинов- в 11:00 у Малых Чегемских водопадов, все на республиканский фестиваль.