Радио КБР 07.10 rus – 2021.09.24

— Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.— « Году науки и технологий в России»- посвящён международный форум экологов в КБГУ. (ФАТИМА ТЕМБОТОВА –профессор, директор института экологии горных территорий им.А.Темботова).— Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»- в действии. В Нальчике, началась реконструкция пр.Шогенцукова отремонтируют участок дороги от Кешокова до Осетинской. (РУСЛАН АФАШАГОВ- начальник управления капитального строительства администрации г.о. Нальчик).