Радио КБР 07.10 rus – 2021.09.15
— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил Олимпийсую чемпионку Марию Лацискене-Кучину орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарией».
(запись- КАЗБЕК КОКОВ- Глава КБР), (запись- МАРИЯ ЛАЦИСКЕНЕ- Олимпийская чемпионка Токио, чемпионка мира).
— В Кабардино-Балкарском государственном университете традиционно отметили день самой современной и востребованной во всем мире профессии– День программиста.
(запись-ТАТЬЯНА ХАШИРОВА-зав.кафедрой информационных технологий и информационной безопасности КБГУ).
— Капитальный ремонт подъезда к двум сёлам Терского района- Нижнему и Верхнему Курпу продолжается в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». (запись- АРСЕН НАГОЕВ- заместитель директора Управления дорогами КБР).