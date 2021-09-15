Радио КБР 07.10 rus – 2021.09.15

— Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил Олимпийсую чемпионку Марию Лацискене-Кучину орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарией».(запись- КАЗБЕК КОКОВ- Глава КБР), (запись- МАРИЯ ЛАЦИСКЕНЕ- Олимпийская чемпионка Токио, чемпионка мира).— В Кабардино-Балкарском государственном университете традиционно отметили день самой современной и востребованной во всем мире профессии– День программиста.(запись-ТАТЬЯНА ХАШИРОВА-зав.кафедрой информационных технологий и информационной безопасности КБГУ).— Капитальный ремонт подъезда к двум сёлам Терского района- Нижнему и Верхнему Курпу продолжается в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». (запись- АРСЕН НАГОЕВ- заместитель директора Управления дорогами КБР).