Радио КБР 07.10 rus – 2021.09.02
— В рамках поручения Главы КБР Казбека Кокова Минстроем КБР совместно с региональным оператором ООО «Экологистика» проработан вопрос по увеличению единиц техники по вывозу мусора (ЗАПИСЬ: Людмила Кумыкова).
— В разных районах Нальчика пройдут ярмарки.
— 89 млн. рублей алиментов взыскано и перечислено в первом полугодии 2021го судебными приставами республики (ЗАПИСЬ: Ахмат Бауаев).
— Аграрии Кабардино-Балкарии продолжают обновлять парк сельхозтехники (ЗАПИСЬ: Светлана Самченко).