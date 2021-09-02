Радио КБР 07.10 rus – 2021.09.02

— В рамках поручения Главы КБР Казбека Кокова Минстроем КБР совместно с региональным оператором ООО «Экологистика»проработан вопрос по увеличению единиц техники по вывозу мусора (ЗАПИСЬ: Людмила Кумыкова).— В разных районах Нальчика пройдут ярмарки.— 89 млн. рублей алиментов взыскано и перечислено в первом полугодии 2021го судебными приставами республики (ЗАПИСЬ: Ахмат Бауаев).— Аграрии Кабардино-Балкарии продолжают обновлять парк сельхозтехники (ЗАПИСЬ: Светлана Самченко).