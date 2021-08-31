Радио КБР 07.10 rus – 2021.08.31

— Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБРпроводят профилактические визиты образовательных учреждений (ЗАПИСЬ: Беслан Хахов).— С 1 сентября преподаватели государственных учреждений среднего профессионального образования будут получать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.— В нескольких районах Нальчика пройдут ярмарки.— В Нальчике завершился чемпионат Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по самбо.