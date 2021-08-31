Радио КБР 07.10 rus – 2021.08.31
— Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР проводят профилактические визиты образовательных учреждений (ЗАПИСЬ: Беслан Хахов).
— С 1 сентября преподаватели государственных учреждений среднего профессионального образования будут получать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.
— В нескольких районах Нальчика пройдут ярмарки.
— В Нальчике завершился чемпионат Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по самбо.