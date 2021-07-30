Радио КБР 07.10 rus – 2021.07.30
— В КБР продолжается прием обращений на «Прямую линию» с Главой региона Казбеком Коковым (ЗАПИСЬ: Тамара Бозиева).
— Депутат Государственной Думы РФ Заур Геккиев и министр культуры КБР Мухадин Кумахов ознакомились с ходом капремонта Дома культуры в Дугулубгее (ЗАПИСЬ: ЗАУР Геккиев).
— В республике вырос спрос на внедорожный отдых.
— В ПФР по КБР разъяснили условия, по которым будет производиться выплата единовременных пособий на сумму 10 тыс рублей семьям с детьми школьного возраста (ЗАПИСЬ: Михаил Битоков).