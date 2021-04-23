Радио КБР 07.10 rus – 2021.04.23

— Больше 90 млн рублей потратила КБР в прошлом году на газификацию республики— Свыше 250 административных правонарушений выявила Госавтоинспекция КБР в ходе массового рейда. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы, подготовки оперативной информации и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— Сегодня Банк России завершит весеннюю сессию уроков по финансовой грамотности. (ЗАПИСЬ: А.Калов, заместитель управляющего Отделением Банка России по КБР).— Здание медицинского факультета КБГУ получит статус объекта культурного наследия. (ЗАПИСЬ: А.Богданов, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по эксплуатации).