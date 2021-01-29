Радио КБР 07.10 rus – 2021.01.29

— Сегодня в КБР вспомнят Алима Кешокова. (ЗАПИСЬ: М.Кумахов, министр культуры КБР).— Студенты вузов КБР могут побороться за стипендию Главы республики. (ЗАПИСЬ: К.Лопатина, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР).— Министр спорта КБР проинспектировал строительство спортивного объекта в Шалушке.— В КБР ожидается «плохая» погода. (ЗАПИСЬ: К.Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР).