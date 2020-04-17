Радио КБР 07.10 rus – 2020.04.17

— В Кабардино-Балкарии стартовал сезон ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.(Пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики З.Кумыкова)— Волонтеры КБР продолжают оказывать помощь пожилым людям.( Руководитель Исполкома ОНФ в КБР Е. Бакаев .)— Пенсионный фонд РФ предоставит всем ветеранам до конца месяца единовременную выплату к 75- летию Победы. (Руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР М.Битоков .).