Радио КБР 07.10 rus – 2020.04.17
— В Кабардино-Балкарии стартовал сезон ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. (Пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики З.Кумыкова)
— Волонтеры КБР продолжают оказывать помощь пожилым людям.( Руководитель Исполкома ОНФ в КБР Е. Бакаев .)
— Пенсионный фонд РФ предоставит всем ветеранам до конца месяца единовременную выплату к 75- летию Победы. (Руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР М.Битоков .).