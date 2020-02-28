Радио КБР 07.10 rus – 2020.02.28
— Делегация КБР проходит стажировку в КЧР.
— Сегодня в Нальчике завершается региональный этап конкурса «Worldskills — Молодые профессионалы в Кабардино-Балкарии 2020».(Заместитель председателя правительства КБР, председатель организационного комитета М. Хубиев .)
— С июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы «Мир».(Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР:М. Битоков.)
— Михаил Акименко завоевал бронзовую медаль Чемпионата России по прыжкам в высоту.

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Радио КБР 07.10 kab – 2020.02.28

— Тек1уэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрыхъум и щ1ыхьк1э Хэку зауэшхуэм хэтахэм я фэеплъыр хъумэным хуэгъэза

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Радио КБР 07.10 bal – 2020.02.28

— КъМ-ны башчысы Парламентге Полсаниянда демография жаны бла борчлагъа аслам эс бургъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 rus – 2020.02.28

— Делегация КБР проходит стажировку в КЧР.

Подробнее