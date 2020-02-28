Радио КБР 07.10 rus – 2020.02.28

— Делегация КБР проходит стажировку в КЧР.— Сегодня в Нальчике завершается региональный этап конкурса «Worldskills — Молодые профессионалы в Кабардино-Балкарии 2020».(Заместитель председателя правительства КБР, председатель организационного комитета М. Хубиев .)— С июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться исключительно на карты национальной платежной системы «Мир».(Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР:М. Битоков.)— Михаил Акименко завоевал бронзовую медаль Чемпионата России по прыжкам в высоту.