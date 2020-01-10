Радио КБР 07.10 rus — 2020.01.10

— В КБР отмечается низкий уровень межэтнической напряженности.(ЗАПИСЬ: А.Курашинов, и.о. министра КБР по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей).— Сегодня в КБР состоится очередной рейд «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, старший государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— Проблемные участки нальчикских дорог приведут в порядок в этом году. (ЗАПИСЬ: А.Ашабоков, заместитель главы администрации г.о Нальчик по вопросам ЖКХ).