Радио КБР 07.10 rus — 2019.12.13

— В КБР, как и во всей России, прошел общероссийский день приема граждан.(ЗАПИСЬ: Р.Шаова, заведующая Приемной Главы и Правительства КБР по работе с обращениями граждан)— В Парламенте КБР обсудили подготовку к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. (ЗАПИСЬ: П.Малков, Руководитель федеральной службы гос статистики РФ).— Ахмат Сумаев: «Субъекты СКФО вдвое увеличат объемы горнолыжного к 2035 году».— Сегодня республиканская Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, старший государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).