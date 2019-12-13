Радио КБР 07.10 rus — 2019.12.13
— В КБР, как и во всей России, прошел общероссийский день приема граждан. (ЗАПИСЬ: Р.Шаова, заведующая Приемной Главы и Правительства КБР по работе с обращениями граждан)
— В Парламенте КБР обсудили подготовку к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. (ЗАПИСЬ: П.Малков, Руководитель федеральной службы гос статистики РФ).
— Ахмат Сумаев: «Субъекты СКФО вдвое увеличат объемы горнолыжного к 2035 году».
— Сегодня республиканская Госавтоинспекция проверит водителей на трезвость. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, старший государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2019.12.13

— Республикэм автобусыщ1хэмрэ, медицинэ псынщ1эмк1э машынэхэмрэ къа1эрыхьащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 bal — 2019.12.13

— Республикагъа школ автобусла келгендиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 rus — 2019.12.13

— В КБР, как и во всей России, прошел общероссийский день приема граждан.

Подробнее