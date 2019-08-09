Радио КБР 07.10 rus – 2019.08.09

— КБР возможно наладит межрегиональное сотрудничество с Государством Кувейт. (ЗАПИСЬ: С.Богацкая, руководитель департамента маркетинга и внешних связей Министерства экономического развития КБР).— Первая категория граждан выйдет на пенсию по новому закону уже в этом году. (ЗАПИСЬ: З.Алоева, главный специалист пресс-службы ОПФР по КБР).— Делегация КБР отправится сегодня на первую смену образовательного форума «Машук -2019». (ЗАПСИЬ: А.Кумыков, министр образования, науки и по делам молодежи КБР).— Дамир Ахметов их Кабардино-Балкарии успешно выступил на первенстве мира в Ташкенте.