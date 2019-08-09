Радио КБР 07.10 rus – 2019.08.09
— КБР возможно наладит межрегиональное сотрудничество с Государством Кувейт. (ЗАПИСЬ: С.Богацкая, руководитель департамента маркетинга и внешних связей Министерства экономического развития КБР).
— Первая категория граждан выйдет на пенсию по новому закону уже в этом году. (ЗАПИСЬ: З.Алоева, главный специалист пресс-службы ОПФР по КБР).
— Делегация КБР отправится сегодня на первую смену образовательного форума «Машук -2019». (ЗАПСИЬ: А.Кумыков, министр образования, науки и по делам молодежи КБР).
— Дамир Ахметов их Кабардино-Балкарии успешно выступил на первенстве мира в Ташкенте.

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Радио КБР 07.10 kab – 2019.08.09

— Къурмэн хьидым и щ1ыхьк1э августым и 12-р ди республикэм мылэжьэгъуэ махуэу щагъэуващ

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Радио КБР 07.10 bal – 2019.08.09

— Августну 10-да Машукну 1-чи смени башланады

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Радио КБР 07.10 rus – 2019.08.09

— КБР возможно наладит межрегиональное сотрудничество с Государством Кувейт

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