Радио КБР 07.10 rus — 2019.10.11

— Сегодня в КБР начинает свою работу Х Форум молодых ученых Юга России и II Школа молодого инноватора.— Сегодня в Нальчике начинает свою работу Международный форум «Вершины Кавказа». (ЗАПИСЬ: М.Хубиев, И.О.министр здравоохранения КБР).— В КБР проходит Международный фестиваль поэзии «Всадник чести». (Пресс-секретарь министерства культуры КБР:Л. Мафедзова.)— В кадастровой палате КБР проходят дни открытых дверей и работает телефон «горячей линии».(Пресс-секретаря Федеральной кадастровой палаты РосреестраКБР О.Ворокова).