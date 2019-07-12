Радио КБР 07.10 rus — 2019.07.12
— Делегация КБР представляет республику на «Всероссийском дне поля». (Первый заместитель Председателя Правительства КБР – министр сельского хозяйства КБР С. Говоров.).
— Окружной форум добровольцев СКФО стартовал в КБР в поселке Эльбрус.( Министр просвещения, науки и по делам молодёжи КБР -А.Кумыков.)
— В КБР проходит Всероссийский летний фестиваль любителей внедорожной езды «Зори Кавказа – 2019. Лето в разгаре».
-В Монако, стартует очередной этап «Бриллиантовой лиги» Где выступит Мария Ласицкене (Кучина).

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Радио КБР 11.00 kab — 2019.07.12

— УФ-м и президентым и л1ык1уэу Кавказ-Ищхъэрэ федерал округым щы1э Матовников Александрырэ КъБ-м и унафэщ1

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Радио КБР 11.00 bal — 2019.07.12

— Александр Матовников ШК-ны волонтёрларыны жыйылыууна къатышханды.

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Радио КБР 11.00 rus — 2019.07.12

— Александр Матовниковпосетил КБР с рабочим визитом.

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