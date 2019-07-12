Радио КБР 07.10 rus — 2019.07.12

— Делегация КБР представляет республику на «Всероссийском дне поля».(Первый заместитель Председателя Правительства КБР – министр сельского хозяйства КБР С. Говоров.).— Окружной форум добровольцев СКФО стартовал в КБР в поселке Эльбрус.( Министр просвещения, науки и по делам молодёжи КБР -А.Кумыков.)— В КБР проходит Всероссийский летний фестиваль любителей внедорожной езды «Зори Кавказа – 2019. Лето в разгаре».-В Монако, стартует очередной этап «Бриллиантовой лиги» Где выступит Мария Ласицкене (Кучина).