Радио КБР 07.10 rus — 2019.06.28

— Сегодня в Нальчике откроется Международный военно-технический форум «Армия-2019».(ЗАПИСЬ: В.ЗАЦЕВ, заместитель командующего 58-й армии ВО РФ по военно-политической работе).— Сегодня открывается «Эльбрусиада -2019».— Сегодня состоится профилактический рейд «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— Сегодня — второй день VI Международного конгресса «Будущее урологии». (ЗАПИСЬ: Р.Фатихов, президент ассоциации молодых урологов России).