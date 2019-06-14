Радио КБР 07.10 rus — 2019.06.14

— В КБР начинается уборочная кампания зерновых культур (Первый заместитель Председателя Правительства КБР – министр сельского хозяйства КБР С. Говоров.).— В Архангельске откроются две выставки Михаила Шемякина.— Сегодня завершает свою работу международная научная конференция «Современные проблемы прикладной математики, информатики и механики».— ВКБР проходит образовательный проект Молодёжного клуба Русского Географического Общества «Альтаир» — «Школа безопасности – 2019». .( Руководитель МК РГО «Альтаир»-Т.Мокаев.)