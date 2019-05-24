Радио КБР 07.10 rus — 2019.05.24

— Власти КБР намерены реализовать научный потенциал республики. (ЗАПИСЬ: Х.Тимижев, заместитель министра экономического развития КБР).— Сегодня в Нальчике отметят День славянской письменности. (ЗАПИСЬ: Л.Мафедзова, руководитель пресс-службы министерства культуры КБР).— Мэрия Нальчика начала ремонт улиц по национальному проекту. (ЗАПИСЬ: М.Карданов, заместитель начальника Управления ЖКХ местной администрации г.о.Нальчик).— Развития автотуризма в России, в том числе и в КБР, обсудили в Москве. (ЗАПИСЬ: Т.Байсиев, руководитель Федерации автомотоспорта КБР).