Радио КБР 07.10 rus — 2019.03.01 7:45

— В Сочи стартует этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин.( Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР А.Гулиева.)— Психологические аспекты паллиативной помощи детям обсуждают сегодня медицинские работники в Нальчике . (Руководитель психологического центра «Единство».(Г.Москва) эксперт Благотворительного Фонда «Детский паллиатив» :Д. Гильфантинова.)— Сегодня в рамках третьего регионального этапа Чемпионата молодых профессионалов Worldskills Russia.— Сегодня состоится музыкально-поэтическое представление из цикла «Время собирать камни», посвящённое 75-летию со дня рождения поэтессы Инны Кашежевой.(ЗАПИСЬ)