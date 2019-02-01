Радио КБР 07.10 rus — 2019.02.22

— Основной причиной пожара в «Дубках» названо замыкание.— Сумма компенсаций трат по платежам за коммунальные услуги в 2018 году составила 127 млн рублей.— Водителей КБР проверят трезвость. (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— В горах КБР лавиноопасно. (ЗАПИСЬ: А.Гулиева, пресс-секретарь ГУ МЧС России по КБР).— В КБР открылся третий Молодежный клуб Русского географического общества.